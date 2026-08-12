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Rabbany Wanadriani
Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.21 WIB

Diam-Diam Cerdas! 5 Zodiak Ini Disebut Unggul dalam Urusan Intelektual

ilustrasi orang dengan IQ tinggi. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang dengan IQ tinggi. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap zodiak dipercaya memiliki karakter dan kecenderungan yang berbeda. Dalam astrologi, ada beberapa zodiak yang kerap digambarkan mempunyai rasa ingin tahu besar, pola pikir tajam, serta kemampuan memahami persoalan dengan cepat.

Kecerdasan mereka juga tidak selalu ditunjukkan secara terang-terangan. Sebagian justru lebih banyak mengamati, berpikir, dan baru menunjukkan kemampuannya ketika berada dalam situasi yang membutuhkan solusi.

Astrologi pun mengaitkan sejumlah karakter tersebut dengan kemampuan intelektual. Berikut lima zodiak yang sering disebut memiliki kecerdasan menonjol, sebagaimana dilansir AstroTalk.

1. Aquarius

Aquarius dikenal sebagai pribadi yang gemar mengeksplorasi gagasan baru. Mereka tidak mudah menerima sesuatu hanya karena sudah menjadi kebiasaan, tetapi cenderung mempertanyakan alasan di baliknya.

Kemandirian dalam berpikir terkadang membuat Aquarius terlihat cuek atau menjaga jarak. Padahal, mereka biasanya sedang sibuk mengolah berbagai ide dalam pikirannya.

Rasa penasaran yang tinggi menjadi salah satu karakter yang membuat Aquarius sering dikaitkan dengan kecerdasan. Mereka senang mencari tahu, mencoba perspektif berbeda, dan tidak takut mempertanyakan hal-hal yang dianggap sudah biasa.

2. Scorpio

Scorpio memiliki karakter intens dan penuh perhatian terhadap detail. Di balik pembawaannya yang terkadang misterius, zodiak ini disebut mempunyai kemampuan analisis yang tajam.

Ketika menemukan sesuatu yang membuat penasaran, Scorpio tidak mudah berhenti pada jawaban pertama. Mereka cenderung menggali informasi lebih jauh sampai menemukan penjelasan yang menurutnya benar-benar masuk akal.

Menariknya, kecerdasan Scorpio tidak hanya berkaitan dengan logika. Mereka juga dianggap peka membaca ekspresi, bahasa tubuh, dan perubahan suasana hati orang lain.

Perpaduan antara kemampuan menganalisis dan kepekaan emosional inilah yang membuat Scorpio kerap digambarkan sebagai salah satu zodiak dengan kemampuan membaca situasi yang kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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