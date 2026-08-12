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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 12 Agustus 2026 | 19.25 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi akan menjalani hari dengan suasana hati yang gembira dan penuh kebahagiaan.

Keberuntungan yang berpihak kepada Anda dapat memberikan kepuasan sekaligus membuat berbagai aktivitas terasa lebih ringan.

Dukungan dari orang-orang yang lebih tua serta mereka yang selalu mendoakan kebaikan Capricorn juga akan memberikan energi positif.

Manfaatkan momentum ini untuk menjalani hari dengan penuh rasa syukur dan keyakinan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Rabu (12/8), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini membawa energi positif bagi Capricorn. Keberuntungan yang datang dapat memberikan kepuasan dan membuat Anda lebih menikmati berbagai hal yang sedang dijalani.

Dukungan dari para tetua maupun orang-orang yang peduli kepada Anda juga menjadi kekuatan tersendiri.

Cinta Capricorn

Ketulusan akan menjadi warna utama dalam kehidupan asmara Capricorn hari ini. Anda cenderung lebih terbuka dalam menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada pasangan.

Momen ini juga baik untuk membicarakan berbagai hal mengenai kehidupan bersama.

Diskusi yang dilakukan dengan tenang dan penuh pengertian dapat membuat hubungan semakin dekat dan harmonis.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Astroved.com
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