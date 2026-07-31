Kesempatan Memimpin Terbuka, 4 Shio Ini Diprediksi Menuju Puncak Karier

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan potensi yang berbeda, termasuk dalam hal kepemimpinan. Beberapa shio diyakini mempunyai bakat memimpin, kemampuan mengambil keputusan, serta mudah memperoleh kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Memasuki tahun 2026, sejumlah praktisi astrologi memandang akan ada empat shio yang berpeluang menikmati perkembangan positif dalam karier.

Mereka dipercaya memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh promosi, memimpin tim, atau mengembangkan usaha sehingga kondisi keuangan ikut meningkat. Dirangkum dari kanal YouTube Shio Daily, berikut ulasannya.

1. Shio Ayam Shio Ayam dipandang memiliki peluang besar untuk menempati posisi kepemimpinan sepanjang 2026. Kesempatan tersebut dipercaya datang sebagai hasil dari kemampuan, pengalaman, dan dedikasi yang telah dibangun selama ini.

Promosi atau tanggung jawab yang lebih besar diyakini hadir pada waktu yang tepat, sehingga mereka dinilai lebih siap menjalankan peran baru. Jika mampu mempertahankan kinerja dan bersikap rendah hati, peluang berkembang akan semakin terbuka.

2. Shio Anjing Pemilik Shio Anjing dikenal sebagai sosok yang setia, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan. Pada 2026, karakter tersebut dipercaya membawa pengakuan dari lingkungan kerja maupun rekan bisnis.

Astrologi Tiongkok menyebutkan bahwa kesempatan untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi atau tanggung jawab yang lebih besar akan semakin terbuka. Peningkatan karier tersebut juga diperkirakan berdampak positif terhadap kondisi finansial.

3. Shio Kerbau Shio Kerbau identik dengan kerja keras, ketekunan, dan konsistensi. Pada 2026, mereka diyakini memiliki peluang besar untuk memegang peran penting, termasuk melanjutkan atau mengelola usaha keluarga.

Dengan pengalaman dan kepercayaan yang diberikan, bisnis yang dijalankan diperkirakan berpotensi berkembang lebih pesat. Kesuksesan tersebut dipercaya menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan finansial.