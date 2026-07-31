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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 02.57 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Sabtu 1 Agustus 2026: Cinta Jadi Prioritas, Ide Kreatif Mengalir dan Masa Lalu Mulai Pulih

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Leo besok, Sabtu 1 Agustus 2026, membawa energi yang cukup menarik untuk mengawali bulan Agustus. 

Pikiran Leo tampaknya lebih banyak tertuju pada urusan hati. Perasaan terhadap seseorang, kebutuhan akan perhatian, maupun keinginan untuk mendapatkan hubungan yang lebih hangat dapat menjadi tema yang cukup kuat sepanjang hari.

Di balik urusan cinta, ada pula proses emosional yang sedang berlangsung. 

Luka lama, terutama yang berkaitan dengan keluarga, perlahan mulai mendapatkan ruang untuk dilepaskan. 

Leo tidak harus melupakan pengalaman yang pernah menyakitkan, tetapi dapat belajar menerima bahwa masa lalu tidak selamanya harus dibawa ke dalam kehidupan sekarang.

Dari sisi karier, Sabtu ini menjadi hari yang mendukung kreativitas. Ide-ide dapat muncul lebih mudah ketika Leo tidak terlalu memaksakan diri untuk mencari inspirasi. 

Bahkan, gagasan yang awalnya terlihat sederhana bisa berkembang menjadi sesuatu yang berguna.

Sementara itu, kesehatan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. 

Namun, kebiasaan mengonsumsi makanan atau minuman tinggi gula sebaiknya mulai dikurangi agar kondisi tubuh tetap terjaga.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Leo untuk Sabtu, 1 Agustus 2026.

1. Percintaan Leo

Kehidupan asmara Leo pada Sabtu, 1 Agustus 2026, menjadi salah satu bagian yang paling banyak menyita perhatian. 

Ada kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang yang lebih besar, baik dari pasangan maupun dari seseorang yang sedang mulai mendekat. 

Leo mungkin ingin merasa lebih dihargai, diperhatikan, dan diyakinkan bahwa dirinya memiliki tempat penting dalam kehidupan orang yang dicintai.

Bagi Leo yang sudah memiliki pasangan, jangan ragu mengungkapkan kebutuhan emosional tersebut. 

Editor: Novia Tri Astuti
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