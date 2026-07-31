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Jumat, 31 Juli 2026 | 15.06 WIB

3 Zodiak yang Kemauannya Terwujud di Tahun 2026, Pengen Banyak Duit Langsung Kesampaian

Zodiak yang kemauannya terwujud di tahun 2026 saat keinginan punya banyak duit bisa langsung kesampaian. (halayalex/magnific) - Image

Zodiak yang kemauannya terwujud di tahun 2026 saat keinginan punya banyak duit bisa langsung kesampaian. (halayalex/magnific)

JawaPos.com - Salah satu hal yang mungkin banyak diingkan tapi jarang disadari oleh banyak orang adalah kemauan yang terwujud.

Keinginan atau harapan yang jadi kenyataan atau dikabulkan semesta tentu jadi sesuatu yang bisa menyenangkan hati.

Di tahun kuda api ini sendiri, ada beberapa pihak yang dikatakan berkesempatan mewujudkan keinginannya berkat hoki yang hadir.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang kemauannya terwujud di tahun 2026 saat keinginan punya banyak duit bisa langsung kesampaian.

1. Zodiak Aquarius

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak aquarius dikatakan punya peluang mewujudkan keinginannya.

Di bulan Agustus 2026, mereka dimungkinkan hidupnya dekat dengan hoki sehingga beberapa keinginan dapat tercapai.

Hoki dikatakan akan memuluskan jalan mereka sehingga keinginan yang terpendam itu pun dapat direalisasikan.

Editor: Novia Tri Astuti
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