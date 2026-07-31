Ramalan Zodiak Aquarius 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius mungkin diliputi perasaan kecewa. Hal yang perlu dilakukan sekarang adalah tetap tenang dan berpikir jernih. Setelah mengetahui apa yang mengganggu, Aquarius dapat mulai merencanakan cara mengatasi masalah tersebut.
Tetaplah tenang dan lanjutkan tugasmu, karena keadaan ini pada akhirnya akan membaik. Ingatlah bahwa ini hanyalah fase sementara yang akan segera berlalu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Jumat, 31 Juli 2026.
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Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak Aquarius akan bertemu seseorang yang menarik dan tepat untuk dijadikan pasangan. Terkait karir, energi yang penuh akan memungkinkan Aquarius untuk mengatasi tekanan pekerjaan.
Sementara itu, waspadai batuk dan pilek dengan mengenakan pakaian hangat dan menghindari minuman yang terlalu dingin. Pada sisi keuangan, saat ini tepat untuk menjalin kontak yang menghasilkan keuntungan terkait penjualan properti.
Cinta Aquarius
Aquarius akan merasa beruntung dalam hal cinta hari ini. Aquarius akan bertemu seseorang yang benar-benar menarik dan berpikir bahwa dia adalah seseorang yang tepat.
Selain itu, orang tua akan terbuka terhadap seseorang ini untuk memasuki keluarga. Diskusi tentang hubungan ini akan berjalan dengan baik.
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