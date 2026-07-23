Ramalan Zodiak Gemini Besok Jumat, 24 Juli 2026: Jangan Memaksakan Kebahagiaan, Saatnya Mendengarkan Isi Hati

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.Com - Hari Jumat, 24 Juli 2026 mengajak pemilik zodiak Gemini untuk menjalani segala sesuatu dengan ritme yang lebih tenang.
Berdasarkan ramalan AstroTalk, Anda tidak perlu memaksakan diri agar selalu terlihat bahagia ketika hati sedang lelah.
Pengaruh Mercury Retrograde membuat pikiran lebih mudah bercabang, sehingga penting untuk memperlambat langkah, beristirahat, dan tidak membebani diri dengan terlalu banyak tanggung jawab sekaligus.
Percayalah pada suara hati sendiri, terutama ketika orang lain mulai memberi terlalu banyak pendapat tentang kehidupan Anda.
Gemini dikenal sebagai pribadi yang komunikatif, cepat beradaptasi, dan selalu dipenuhi rasa ingin tahu.
Namun, di balik energi positif tersebut, ada kalanya Anda merasa kewalahan karena berusaha memenuhi ekspektasi banyak orang.
Hari ini menjadi kesempatan untuk menata kembali prioritas. Tidak semua hal harus diselesaikan sekaligus.
Ketika Anda memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas, inspirasi dan solusi akan datang dengan sendirinya.
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