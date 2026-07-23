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Aulia Rahmi
Kamis, 23 Juli 2026 | 23.18 WIB

War Is Over! 3 Zodiak Akhirnya Hidup Sejahtera Mulai 23 Juli 2026, Peluang Terus Berdatangan

Ilustrasi Hidup Sejahtera (senivpetro/magnific) - Image

Ilustrasi Hidup Sejahtera (senivpetro/magnific)

JawaPos.com - Perubahan besar sering kali dimulai dari hal-hal sederhana, termasuk cara seseorang memandang kehidupan.

Dalam astrologi, 23 Juli 2026 dipercaya menjadi salah satu momen yang membawa suasana baru setelah berakhirnya fase pergerakan semu Merkurius atau Mercury retrograde.

Kondisi ini diyakini membuka jalan bagi komunikasi yang lebih lancar, pikiran yang lebih jernih, serta meningkatnya optimisme.

Selama beberapa pekan sebelumnya, tidak sedikit orang yang merasa menghadapi berbagai hambatan.

Mulai dari kesalahpahaman, keputusan yang tertunda, hingga rencana yang tidak berjalan sesuai harapan.

Namun, perubahan energi astrologi pada 23 Juli 2026 diperkirakan membantu mengurangi tekanan tersebut sehingga banyak orang dapat kembali melangkah dengan keyakinan.

Di antara seluruh zodiak, ada 3 tanda yang dipercaya paling merasakan perubahan positif dikutip dari Yourtango.com.

Mereka diprediksi memasuki fase yang lebih sejahtera, bukan semata-mata karena keberuntungan, tetapi juga karena mampu memanfaatkan peluang yang datang dengan sikap yang lebih tenang dan optimistis.

1. Gemini

Gemini menjadi salah satu zodiak yang diperkirakan merasakan perubahan paling nyata setelah fase Mercury retrograde berakhir.

Berbagai persoalan yang sempat memenuhi pikiran mulai terasa lebih ringan sehingga Anda dapat memulai hari dengan semangat baru.

Masa lalu tidak lagi menjadi beban yang menghambat langkah.

Sejak pagi, Gemini diprediksi memiliki energi positif yang membuat setiap aktivitas terasa lebih menyenangkan.

Kepercayaan diri meningkat dan kemampuan berpikir menjadi lebih jernih.

Hal ini membantu Anda mengambil keputusan dengan lebih tepat, baik dalam urusan pekerjaan, bisnis, maupun hubungan pribadi.

Editor: Novia Tri Astuti
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