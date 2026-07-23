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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 23 Juli 2026 | 17.02 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 23 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan mengajak Aquarius untuk lebih berhati-hati dalam menjalani berbagai aktivitas. 

Sejumlah tantangan kecil berpotensi muncul sehingga Anda perlu mengelola ekspektasi agar tidak mudah merasa kecewa.

Menghindari keputusan besar menjadi langkah yang bijaksana bagi Aquarius untuk saat ini.

Fokuslah menyelesaikan tanggung jawab yang ada sambil menjaga emosi dan tetap berpikir jernih dalam menghadapi setiap situasi.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Kamis (23/7), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, hari ini menuntut Anda untuk lebih waspada dalam mengurus berbagai keperluan.

Jangan terlalu berharap hasil instan karena beberapa hal mungkin tidak berjalan sesuai keinginan. Sebaiknya tunda keputusan penting hingga situasi terasa lebih kondusif.

Cinta Aquarius

Hubungan asmara memerlukan pengendalian emosi yang lebih baik. Sikap yang terlalu sensitif dapat memicu kesalahpahaman dan mengganggu keharmonisan dengan pasangan.

Bagi Aquarius yang masih lajang, cobalah bersikap lebih santai dan terbuka saat berinteraksi dengan orang lain. Pendekatan yang tenang akan membantu membangun hubungan yang lebih nyaman.

Karir Aquarius

Karir hari ini diwarnai sejumlah hambatan yang berasal dari meningkatnya tekanan pekerjaan. 

Editor: Bayu Putra
Sumber: Astroved.com
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