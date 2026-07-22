Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 23 Juli 2026 | 00.55 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Kamis, 23 Juli 2026: Percaya pada Diri Sendiri, Langkah Berani Hari Ini Bisa Mengubah Masa Depan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.Com - Hari Kamis, 23 Juli 2026 menjadi awal yang menjanjikan bagi pemilik zodiak Leo. Berdasarkan ramalan AstroTalk, Anda diprediksi akan memandang berbagai persoalan dari sudut pandang yang lebih jernih. 

Kejelasan ini membantu Anda mengambil keputusan dengan lebih tenang sekaligus membuka peluang yang sebelumnya mungkin tidak terlihat. 

Meluangkan waktu untuk merenung, menulis jurnal, atau sekadar menikmati suasana yang tenang akan membuat intuisi Anda bekerja lebih baik.

Leo dikenal sebagai pribadi yang penuh semangat, berkarisma, dan tidak mudah menyerah. 

Namun, hari ini bukan hanya tentang menunjukkan keberanian, melainkan juga tentang mengetahui kapan harus melangkah dan kapan perlu berhenti sejenak untuk mengevaluasi keadaan. 

Jangan ragu mengambil kesempatan yang benar-benar berarti bagi masa depan Anda. 

Keberanian yang disertai pertimbangan matang akan membawa hasil yang lebih memuaskan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan zodiak Leo untuk Kamis, 23 Juli 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Shio Besok Kamis 23 Juli 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Kamis 23 Juli 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Kamis, 23 Juli 2026 | 01.49 WIB

Ramalan Shio Besok Kamis 23 Juli 2026: Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Kamis 23 Juli 2026: Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi

Kamis, 23 Juli 2026 | 01.43 WIB

Ramalan Shio Besok Kamis 23 Juli 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Kamis 23 Juli 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

Kamis, 23 Juli 2026 | 01.23 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh

8

Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore