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Rabbany Wanadriani
Rabu, 22 Juli 2026 | 21.08 WIB

Dicibir Tetap Melangkah, Ini 6 Zodiak yang Disebut Bermental Baja

ilustrasi zodiak bermental baja. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak bermental baja. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi, zodiak sering digunakan untuk menggambarkan karakter, kecenderungan, serta kepribadian seseorang berdasarkan tanggal kelahirannya.

Setiap zodiak dipercaya memiliki ciri khas masing-masing, mulai dari cara berpikir, gaya menghadapi masalah, hingga bagaimana seseorang mengejar tujuan dalam hidup.

Dalam berbagai ramalan astrologi, terdapat beberapa zodiak yang kerap dikaitkan dengan sifat kuat, penuh tekad, dan memiliki daya juang tinggi. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah meski menghadapi kritik, tekanan, maupun berbagai hambatan.

Sikap pantang mundur tersebut membuat mereka disebut mampu terus bergerak menuju impian dan berusaha mencapai keberhasilan. Namun, astrologi merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan penentu pasti kesuksesan seseorang.

Keberhasilan tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti usaha, kemampuan, pengalaman, serta keputusan yang diambil dalam kehidupan nyata.

Dilansir dari Jagran Josh, berikut enam zodiak yang dalam astrologi dipercaya memiliki mental kuat dan semangat pantang menyerah dalam mengejar tujuan.

1. Taurus

Taurus dikenal keras kepala dan teguh.

Seperti banteng, mereka bertekad kuat dan menggunakannya untuk maju dalam hidup.

Namun, meskipun keras kepala, Taurus menghadapi dunia dengan tenang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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