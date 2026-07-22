Ramalan Shio Besok Kamis 23 Juli 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

JawaPos.com – Saat ini bukan waktu yang tepat untuk shio Ular meminta kenaikan gaji, tetapi proyek profesional Anda sangat diutamakan.
Sementara itu, keberuntungan berpihak pada shio Anjing di berbagai bidang.
Berikut ini ramalan shio pada hari Kamis 23 Juli 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.
Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.
Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Bersikaplah lebih toleran terhadap diri sendiri dengan menerima kegagalan dan kesalahan Anda dengan lapang dada.
Pertimbangkan mengatur urusan pribadi Anda sekarang untuk mencegah perselisihan keluarga di kemudian hari.
Anda menikmati persahabatan karena teman-teman mengelilingi Anda dengan kasih sayang.
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