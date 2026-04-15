Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 22 Juli 2026 | 10.03 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 22 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius. (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius. (freepik)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin berada dalam situasi yang menantang yang membuat bingung. Sagitarius mungkin perlu menggunakan kemampuan sosial dan diplomasi untuk menghadapi berbagai skenario. 

Sesuai dengan horoskop harian, hindari terjebak dalam kekacauan karena tampaknya semua orang sedang tegang saat ini. Biarkan masa-masa sulit ini berlalu dan semuanya akan kembali normal.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius  pada Rabu, 22 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Kesehatan pasangan sedang kurang baik dan dia membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari zodiak sagitarius. Terkait karir, hubungan interpersonal di tempat kerja akan membantu sagitarius meraih tujuan yang dimiliki.

Sementara itu, menyatakan energi yang tinggi serta dorongan yang ada untuk berolahraga. Pada ranah keuangan, waspadalah saat mengambil keputusan bisnis karena ada kemungkinan mitra sagitarius sedang mencoba mengambil keuntungan yang tidak semestinya.

Cinta Sagitarius

Hari ini, sagitarius mungkin merasa khawatir tentang kesehatan pasangan. Dia membutuhkan lebih banyak perhatian dan kasih sayang dari sagitarius. Jika bisa meluangkan beberapa jam untuk bersamanya hari ini, hal itu akan sangat membantu.

Karir Sagitarius

Hubungan interpersonal di tempat kerja akan membantu sagitarius mencapai sebagian besar tujuan yang dimiliki. Sagitarius akan sangat diuntungkan jika mampu meluangkan waktu dan upaya untuk mengembangkan dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. 

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Scorpio 22 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 22 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 22 Juli 2026 | 10.28 WIB

Ramalan Zodiak Libra 22 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 22 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 22 Juli 2026 | 10.23 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 22 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 22 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 22 Juli 2026 | 10.18 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh

8

Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore