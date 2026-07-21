Ramalan Zodiak Capricorn 21 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang cukup seimbang bagi Capricorn.

Berbagai aktivitas dapat berjalan dengan lancar selama Anda mampu menjaga sikap ramah dan terbuka terhadap orang-orang di sekitar.

Pendekatan yang positif dalam menghadapi setiap situasi akan membantu Capricorn melihat berbagai pelajaran berharga, baik dari pengalaman menyenangkan maupun tantangan yang muncul.

Hal ini akan menjadi bekal penting untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam banyak hal.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Selasa (21/7), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari) Secara umum, hari ini diprediksi berlangsung baik dan penuh dengan keseimbangan dalam hidup.

Menjaga keramahan dalam setiap interaksi akan mempermudah Anda membangun hubungan yang harmonis sekaligus memahami sisi positif maupun negatif dari setiap pengalaman.

Sikap tersebut akan membawa ketenangan dan membantu Anda menjalani hari dengan lebih percaya diri.

Cinta Capricorn Hubungan asmara dipenuhi suasana hangat berkat kemampuan Anda menyampaikan kata-kata yang menyenangkan kepada pasangan. Komunikasi yang baik akan membuat hubungan terasa semakin dekat.