Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 21 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin merasa perlu melindungi diri dari orang-orang yang membawa energi negatif ke dalam hidup.

Sagitarius mungkin tidak menyadarinya, tetapi energi negatif memengaruhi ketenangan pikiran dan menciptakan hambatan di tempat kerja. Manfaatkan kemauan dan kemandirianmu yang kuat untuk menjauhi energi tersebut.

Zodiak capricorn perlu menjauhkan diri dari orang-orang yang membawa hal negatif ke dalam hidup. Namun, ini hanyalah sebuah fase yang akan segera berlalu. Sementara itu, cobalah untuk tetap termotivasi.

Jangan biarkan pikiranmu mengembara dan mengkhawatirkan hal-hal yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Tetap teguh dan berkomitmen pada setiap momen, adalah cara capricorn lewati fase ini dan keluar lebih kuat dan lebih bijaksana di sisi lain.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Selasa, 21 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius harus tetap tenang dan tidak memulai pertengkaran yang akan membawa ketidakbahagiaan dengan pasangan. Terkait karir, aktivitas di bidang karir dan rumah tangga sagitarius akan berjalan dengan baik hari ini.

Sementara itu, masalah kesehatan yang muncul dapat diatasi jika sagitarius melakukan perubahan pada gaya hidup. Pada ranah keuangan, waspadalah saat mengambil keputusan bisnis karena ada kemungkinan mitra sagitarius sedang mencoba mengambil keuntungan yang tidak semestinya.

Cinta Sagitarius