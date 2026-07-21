Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 21 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak leo akan merasakan kehangatan dan kedamaian. Leo akan berpartisipasi dalam banyak acara sosial dan bertemu orang-orang baru, yang akan membantu untuk mengembangkan rasa persahabatan.
Leo mungkin merasa kurang termotivasi untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan hari ini, jadi sebaiknya beristirahat atau ambil cuti. Nikmatilah waktu bersama orang-orang yang dicintai, seperti teman dan keluarga.
Zodiak virgo mungkin tidak dalam suasana hati yang menyenangkan. Namun, jangan mudah tersinggung karena hal-hal kecil.
Sebaliknya, gunakan hari ini untuk berhenti sejenak dan berkonsentrasi pada apa yang terjadi di sekitar. Menghabiskan waktu sendirian akan membuat virgo mendapatkan tujuan baru dan meningkatkan kepercayaan diri.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Selasa, 21 Juli 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo perlu bersikap lembut dan mengendalikan emosi di hadapan pasangan agar tidak menimbulkan masalah. Terkait karir, leo akan menjadi sorotan dimana kolega dan atasan akhirnya memperhatikan prestasi leo.
Sementara itu, lakukan program olahraga dan diet sesuai dengan tujuan berat badan dan kebugaranmu. Terkait keuangan, mempertimbangkan semua pro dan kontra sebelum mengambil peluang bisnis baru sangat penting.
Cinta Leo
Hari ini, leo harus berhati-hati dengan kata-kata yang keluar dari mulut dan pastikan tidak menyakiti pasangan. Leo mungkin merasa ingin bersikap jujur, tetapi pasangan tidak akan melihatnya dengan cara yang sama.
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