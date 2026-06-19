Ramalan Zodiak Taurus 21 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com – Tidak apa-apa untuk mengubah pendapatmu, zodiak taurus. Taurus mungkin bangga menjadi orang yang teguh, selalu memiliki jawaban, atau tahu persis kemana harus pergi.
Penting untuk tidak menutup pikiran setelah membuat keputusan tentang sesuatu. Tetaplah berpikiran terbuka terhadap perubahan yang terjadi di sekitar, dan mungkin taurus akan berubah pikiran.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Selasa, 21 Juli 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus harus menilai apakah hubungan asmara saat ini sehat dan solid untuk jangka panjang. Terkait karir, gunakan kesempatan yang ada untuk memulai bisnis baru atau bisnis sampingan.
Sementara itu, pola makan sehat, istirahat, relaksasi, dan olahraga yang taurus lakukan selama ini mulai membuahkan hasil. Terkait keuangan, tekanan kerja akan membuat taurus sibuk dan meletakkan dasar untuk memperoleh penghasilan yang solid.
Cinta Taurus
Hari ini, taurus perlu menilai apakah hubungan saat ini benar-benar sehat dan solid untuk jangka panjang. Taurus menaruh beberapa kecurigaan dan ketidakpercayaan dalam hubungan selama beberapa waktu.
Menjalani hari demi hari tanpa bertengkar memang baik untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya akan membuat taurus merasa tidak puas. Hari ini, nilai apakah hubunganmu membawa kebahagiaan dan buatlah pilihan berdasarkan impianmu.
Karir Taurus
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