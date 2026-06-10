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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 21 Juli 2026 | 09.45 WIB

Ramalan Zodiak Leo 21 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ada beberapa kejutan emosional yang akan menghampiri zodiak leo. Leo mungkin bertindak dengan cara tertentu dalam keadaan normal, tetapi hari ini cenderung mengambil jalan yang sama sekali berbeda. 

Mungkin, leo tidak tahu mengapa tiba-tiba merasa nyaman dengan situasi yang biasanya diragukan. Namun, jangan repot-repot mempertanyakan emosimu. Ikuti saja keadaan apa pun yang datang dan bukalah banyak peluang untuk diri sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 21 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu bersikap lembut dan mengendalikan emosi di hadapan pasangan agar tidak menimbulkan masalah. Terkait karir, leo akan menjadi sorotan dimana kolega dan atasan akhirnya memperhatikan prestasi leo. 

Sementara itu, lakukan program olahraga dan diet sesuai dengan tujuan berat badan dan kebugaranmu. Terkait keuangan, mempertimbangkan semua pro dan kontra sebelum mengambil peluang bisnis baru sangat penting.

Cinta Leo

Hari ini, leo harus berhati-hati dengan kata-kata yang keluar dari mulut dan pastikan tidak menyakiti pasangan. Leo mungkin merasa ingin bersikap jujur, tetapi pasangan tidak akan melihatnya dengan cara yang sama. 

Bersikaplah lembut dan kendalikan emosimu. Hal itu akan menyelamatkan leo dari masalah di kemudian hari.

Karir Leo

Editor: Hanny Suwindari
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