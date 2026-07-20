4 Zodiak Ini Tipe yang Mudah Cemburu, Terlalu Protektif Pada Orang Tersayang

Ilustrasi cemburu/Magnific
JawaPos.com - Beberapa zodiak tidak memperlmasalahkan jika melihat pasangan genit pada orang lain.
Mereka menganggap hal etrsebut bukan sebagai ancaman, karena mereka juga kerap melakukan hal yang sama.
Namun,bagi keempat zodiak ini, melihat pasangan memberikan perhatian yang lebih pada orang lain sudah membuat perasaan mereka terluka.
Mengutip ifnromasi dari laman collective.world pada (20/7) empat zodiak berikut cenderung lebih cemburu karena mereka terlalu sayang pada pasangannya.
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Scorpio
Scorpio akan melakukan apapun demi mempertahankan hubungan dan mengharapkan tingkat kesetiaan yangs ama dari pasangan. Meskipun mereka sangat baik pada pasangan, mereka sangat sulit melupakan rasa sakit dikhianati.
Bagi scorpio, pengkhianatan tidka selalu berarti perselingkuhan. Tanda-tanda kecil kurangnya kasih sayang sudaah dapat membuat mereka kesal dan marah.
Leo
Leo ingin bersama sosok yang hanya menginginkan mereka. Jika mereka merasa perhatian pasangannya mulai beralih, mereka tidak akan membiarkan situasi ini berlangsung lama.
Jika hal itu tidak terpenuhi, leo tidak akan ragu untuk mengakhiri hubungan, karena merasa yakin masih bisa menemukan seseorang yang mampu mencintai mereka.
Cancer
Cancer cenderung memasukkan segala sesuatunya ke dalam hati. Mereka mulai memepertanyakan dirinya sendiri saat pasangan selingkuh. Cancer butuh pasangan yang terus menerus meyakinkan bahwa mereka dicintai, baik melalui tindakan maupun kata-kata.
Pisces
Pisces bisa menangis karena perasaannya terluka, tetapi belum tentu langsung menungkapkan apa yang mereka rasakan saat itu juga.
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