Ramalan Shio Besok Selasa 21 Juli 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) JawaPos.com – Suasana keluarga shio Ular mungkin terasa tegang sesekali saat ini.

Sementara shio Anjing mungkin cenderung menarik dan menutup diri.

Berikut ini ramalan shio pada hari Selasa 21 Juli 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Persahabatan bisa menjadi sulit karena seseorang terlalu sensitif.

Jika Anda termasuk orang seperti itu, cobalah untuk lebih santai.