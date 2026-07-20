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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 20 Juli 2026 | 19.18 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 20 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi momen yang menjanjikan bagi Pisces. 

Berbagai usaha yang telah dilakukan sebelumnya mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan, sehingga Anda dapat menjalani hari dengan rasa percaya diri yang lebih besar.

Keputusan yang diambil hari ini oleh Pisces juga berpotensi membawa manfaat positif di masa mendatang.

Manfaatkan momentum ini untuk terus melangkah maju dan menyelesaikan berbagai target yang telah direncanakan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Senin (20/7), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Secara umum, hari ini dipenuhi peluang yang membawa hasil optimistis. Kerja keras yang selama ini Anda lakukan mulai membuahkan hasil yang memuaskan.

Selain itu, keputusan penting yang diambil pada hari ini berpotensi memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

Cinta Pisces

Kehidupan asmara dipenuhi suasana hangat dan membahagiakan. Anda berpeluang menyaksikan kabar baik atau peristiwa menyenangkan di lingkungan keluarga yang semakin mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat.

Hubungan dengan pasangan juga berjalan harmonis. Komunikasi yang baik dan saling pengertian akan membuat ikatan emosional semakin kuat.

Karir Pisces

Dunia kerja memberikan kepuasan yang cukup besar. Kecerdasan dan kemampuan Anda dalam menyelesaikan pekerjaan mendapat apresiasi sehingga membantu membangun reputasi yang positif.

Editor: Bayu Putra
Sumber: Astroved.com
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