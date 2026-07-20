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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 20 Juli 2026 | 18.58 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 20 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi momen yang penuh peluang bagi Sagitarius. 

Berbagai urusan diprediksi berjalan lebih lancar dari biasanya, sehingga Anda dapat mencapai target dengan usaha yang relatif lebih ringan.

Rasa percaya diri yang semakin meningkat akan membantu Sagitarius mengambil keputusan penting, termasuk dalam hal investasi maupun pengembangan diri.

Manfaatkan energi positif ini untuk melangkah lebih jauh menuju tujuan yang diinginkan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Sagitarius, Senin (20/7), dikutip dari Astroved.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Secara umum, hari ini membawa banyak perkembangan positif. Anda berpeluang mencapai tujuan dengan upaya yang tidak terlalu besar dibanding biasanya.

Kepercayaan diri yang tinggi juga membuat Anda lebih yakin dalam mengambil langkah baru ke depan. 

Jika sedang mempertimbangkan investasi atau peluang baru, hari ini menjadi waktu yang cukup baik untuk memulainya.

Cinta Sagitarius

Hubungan asmara dipenuhi suasana hangat dan harmonis. Anda dan pasangan mampu saling memahami sehingga komunikasi berjalan dengan baik.

Editor: Bayu Putra
Sumber: Astroved.com
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