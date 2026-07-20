Ramalan Zodiak Capricorn Selasa, 21 Juli 2026: Hadapi Tekanan dengan Tenang, Jaga Emosi dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Selasa, 21 Juli 2026, mengingatkan Anda untuk tetap menjaga ketenangan meski menghadapi beberapa tantangan.

Hari ini mungkin belum memberikan hasil yang sesuai harapan, sehingga penting bagi Capricorn untuk tetap berpikir positif dan tidak mudah kehilangan semangat.

Sikap sabar serta kemampuan menerima keadaan akan membantu melewati berbagai situasi dengan lebih baik.

Selain itu, Capricorn disarankan untuk tetap menjaga suasana hati dan berusaha memberikan energi positif kepada orang-orang di sekitar.

Menghindari pikiran negatif serta meluangkan waktu untuk berdoa atau melakukan kegiatan spiritual dapat membantu memberikan ketenangan batin.

Dengan hati yang lebih tenang, Capricorn akan lebih mudah menemukan solusi dari setiap permasalahan yang muncul.

Berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn mulai dari karier, asmara, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, Capricorn mungkin menghadapi tekanan pekerjaan yang cukup besar.

Jadwal kerja yang padat dapat membuat Anda merasa lelah dan kurang memiliki waktu untuk beristirahat.

Selain itu, hubungan dengan atasan berpotensi mengalami kendala yang membuat suasana kerja terasa kurang nyaman.

Untuk menghadapi situasi ini, Capricorn perlu menjaga profesionalitas dan tidak terbawa emosi.

Cobalah mengatur pekerjaan berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan dengan lebih efektif.

Sikap sabar dan komunikasi yang baik akan membantu mengurangi tekanan di lingkungan kerja.