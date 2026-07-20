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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 20 Juli 2026 | 18.54 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 20 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang tepat bagi Scorpio untuk menunjukkan kemampuan terbaik dalam berbagai aspek kehidupan. 

Meski kesuksesan membutuhkan usaha lebih besar, rasa percaya diri akan menjadi modal utama untuk melewati setiap tantangan.

Dukungan dari teman maupun keluarga juga menjadi energi positif yang membantu Scorpio tetap optimistis.

Dengan kerja keras, doa, dan keyakinan yang kuat, peluang meraih hasil yang memuaskan semakin terbuka.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Senin (20/7), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, hari ini mengharuskan Anda bekerja lebih keras demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Bangun rasa percaya diri dan tetap fokus pada setiap langkah yang diambil. Dukungan dari orang-orang terdekat akan menjadi penyemangat untuk terus maju.

Cinta Scorpio

Hubungan asmara dipenuhi komunikasi yang jujur dan terbuka. Anda cenderung menyampaikan perasaan secara lugas kepada pasangan, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman.

Sikap apa adanya justru menjadi kunci terciptanya keharmonisan. Kejujuran dan saling percaya akan membuat hubungan terasa lebih hangat dan membahagiakan.

Karir Scorpio

Anda berpeluang menunjukkan kemampuan terbaik di lingkungan kerja. Hasil dari kerja keras selama ini mulai terlihat dan berpotensi mendatangkan pengakuan dari atasan maupun rekan kerja.

Editor: Bayu Putra
Sumber: Astroved.com
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