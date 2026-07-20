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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 20 Juli 2026 | 18.51 WIB

Ramalan Zodiak Libra 20 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi momen yang menuntut Libra untuk lebih sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai situasi. 

Sejumlah rencana mungkin tidak berjalan sesuai harapan, sehingga diperlukan kemampuan beradaptasi agar tidak mudah merasa terbebani.

Dengan menjaga pikiran tetap jernih dan tidak terburu-buru mengambil keputusan, Libra akan lebih mudah melewati berbagai tantangan.

Ketekunan dan perencanaan yang matang menjadi kunci agar tujuan yang diinginkan tetap dapat tercapai.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Senin (20/7), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini mungkin belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Beberapa hambatan dapat membuat Anda merasa cemas atau kurang percaya diri.

Namun, jangan biarkan perasaan tersebut menguasai diri. Tetaplah berpikir tenang dan fokus pada langkah-langkah yang perlu dilakukan.

Cinta Libra

Hubungan asmara hari ini membutuhkan kesabaran dan pengendalian emosi. Anda cenderung lebih sensitif terhadap sikap atau ucapan pasangan, sehingga berpotensi memicu kesalahpahaman.

Usahakan untuk tidak terlalu larut dalam perasaan negatif. Komunikasi yang terbuka dan saling memahami akan membantu menjaga keharmonisan hubungan tetap terjalin.

Karir Libra

Beban pekerjaan yang cukup padat dapat membuat Anda merasa lebih cepat lelah. Karena itu, penting untuk menyusun prioritas dan mengatur jadwal kerja secara efektif.

Editor: Bayu Putra
Sumber: Astroved.com
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