Ramalan Mingguan Gemini 20 hingga 25 Juli 2026: Kesabaran Jadi Kunci, Waspadai Tekanan Karier dan Keuangan

JawaPos.com - Minggu 19-25 Juli 2026 diperkirakan menjadi periode yang cukup menantang bagi pemilik zodiak Gemini.

Beberapa target yang telah direncanakan mungkin belum dapat tercapai sesuai harapan.

Hambatan yang muncul bisa membuat proses berjalan lebih lambat sehingga Anda perlu berpikir tenang sebelum mengambil langkah berikutnya.

Meski situasi terasa kurang menguntungkan, bukan berarti semua peluang tertutup. Pekan ini justru menjadi waktu yang tepat untuk melatih kesabaran, memperbaiki strategi, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan.

Dengan sikap yang lebih tenang dan fokus, Gemini tetap memiliki kesempatan untuk melewati minggu ini dengan hasil yang lebih baik.

Inilah ramalan lengkap zodiak Gemini pada minggu ini 19-25 Juli 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam dunia pekerjaan, Gemini diprediksi menghadapi perlambatan yang membuat beberapa tugas belum dapat diselesaikan tepat waktu.

Pekerjaan yang menumpuk berpotensi menimbulkan rasa khawatir, terutama jika Anda memiliki tenggat waktu yang ketat.

Jangan terburu-buru mengambil keputusan hanya karena merasa tertekan. Susun kembali daftar prioritas dan selesaikan pekerjaan satu per satu agar beban terasa lebih ringan. Ketelitian dan kesabaran akan menjadi faktor penting untuk menghindari kesalahan.