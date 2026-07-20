Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 20 Juli 2026 | 23.40 WIB

3 Zodiak yang Utangnya Beres di Bulan Juli 2026, Rezeki Datang Bayar Semua Tanggungan

Zodiak yang diramalkan utangnya beres di bulan Juli 2026 saat rezeki datang membayar semua tanggungan. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan utangnya beres di bulan Juli 2026 saat rezeki datang membayar semua tanggungan. (dok: magnific)

JawaPos.com - Memiliki utang atau cicilan tentu dapat memberikan efek tertentu pada hidup seseorang.

Meski merasa senang karena kebutuhannya terpenuhi, akan tetapi disaat yang bersamaan juga dapat membuat pikiran atau beban tersendiri.

Namun, kabar gembira hadir kepada orang-orang yang khawatir tidak bisa melunasi utangnya, sebab keberuntungan akan datang dalam waktu dekat ini.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan utangnya beres di bulan Juli 2026 saat rezeki datang membayar semua tanggungan.

1. Zodiak Libra

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak libra dikatakan dapat merasakan lega dalam waktu dekat ini.

Mereka yang berzodiak satu ini dan memiliki utang dimungkinkan bisa menuntaskan semua tanggung jawab tersebut.

Astrolog meyakini, rezeki akan hadir pada mereka di pertengahan tahun 2026 ini hingga membuat mereka bisa menyelesaikan semuanya.

Adapun rezeki yang datang diprediksi banyak datang dari keberhasilan mereka pada pekerjaan atau usaha karena setiap waktunya menunjukkan ambisi yang kuat.

2. Zodiak Scorpio

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
3 Zodiak yang Dapat Keberuntungan di Bulan Juli 2026, Hidupnya Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Dapat Keberuntungan di Bulan Juli 2026, Hidupnya Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi

Senin, 20 Juli 2026 | 23.25 WIB

3 Shio yang Keuangannya Berjaya Mulai Juli 2026, Duit Banyak Datang dari Segala Tempat - Image
Zodiak

3 Shio yang Keuangannya Berjaya Mulai Juli 2026, Duit Banyak Datang dari Segala Tempat

Senin, 20 Juli 2026 | 22.20 WIB

Keuangan Makin Cerah, 5 Shio Ini Disebut Berpeluang Nikmati Gaji Besar Juli 2026 - Image
Zodiak

Keuangan Makin Cerah, 5 Shio Ini Disebut Berpeluang Nikmati Gaji Besar Juli 2026

Senin, 20 Juli 2026 | 19.56 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

6

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

7

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

8

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

9

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

10

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore