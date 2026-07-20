Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dhiaz Asihing Pamartany
Senin, 20 Juli 2026 | 16.16 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok 21 Juli 2026: Tetap Sabar Hadapi Tekanan, Jaga Hubungan dan Kondisi Finansial

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Virgo besok, Selasa, 21 Juli 2026, mengingatkan Anda untuk lebih bersabar dan berpikir praktis dalam menghadapi berbagai situasi.

Hari ini mungkin menghadirkan beberapa tantangan yang membutuhkan ketenangan agar tidak membuat keputusan secara terburu-buru.

Dengan sikap yang lebih bijaksana, Virgo dapat mengatasi hambatan yang muncul dengan lebih mudah.

Selain itu, Virgo disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menjalin komunikasi dengan orang-orang terdekat, termasuk keluarga.

Beberapa perbedaan pendapat mungkin terjadi, terutama dengan saudara yang berpotensi membawa masalah kecil.

Menghindari konflik yang tidak perlu dan menjaga suasana tetap tenang akan membantu hari berjalan lebih nyaman.

Berikut ramalan lengkap zodiak Virgo pada hari Selasa, 21 Juli 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, Virgo mungkin menghadapi situasi yang kurang menguntungkan.

Meskipun sudah berusaha keras dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik, hasil yang diperoleh mungkin belum mendapatkan apresiasi sesuai harapan.

Kondisi ini sebaiknya tidak membuat Virgo kehilangan motivasi. Tetaplah bekerja dengan konsisten dan jadikan pengalaman tersebut sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan.

Pengakuan atas usaha yang dilakukan bisa datang secara bertahap apabila Anda terus menunjukkan dedikasi dan profesionalitas.

2. Asmara

Dalam hubungan asmara, Virgo perlu lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dengan pasangan.

Sikap terlalu emosional atau mudah kehilangan kendali dapat memicu kesalahpahaman yang berdampak pada keharmonisan hubungan.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Leo Besok Selasa, 21 Juli 2026: Tetap Sabar Hadapi Tantangan, Jaga Emosi dan Kondisi Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo Besok Selasa, 21 Juli 2026: Tetap Sabar Hadapi Tantangan, Jaga Emosi dan Kondisi Keuangan

Senin, 20 Juli 2026 | 16.13 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Selasa, 21 Juli 2026: Bersabar Hadapi Tantangan, Jaga Emosi dan Hindari Keputusan Besar - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Selasa, 21 Juli 2026: Bersabar Hadapi Tantangan, Jaga Emosi dan Hindari Keputusan Besar

Senin, 20 Juli 2026 | 16.10 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 19 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 19 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 19 Juli 2026 | 16.52 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

6

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

7

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

8

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

9

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

10

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore