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Dhiaz Asihing Pamartany
Minggu, 19 Juli 2026 | 16.04 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Mingguan 19-25 Juli 2026: Karier Butuh Strategi, Asmara Perlu Saling Mengalah

Ilustrasi ramalan zodiak (Freepik) - Image

Ilustrasi ramalan zodiak (Freepik)

 
JawaPos.com - Minggu 19-25 Juli 2026 diperkirakan membawa sejumlah tantangan bagi pemilik zodiak Virgo.

Beberapa situasi yang memicu tekanan mungkin muncul, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi.

Meski demikian, Anda tidak perlu merasa khawatir berlebihan karena setiap masalah dapat dihadapi dengan pikiran yang tenang, kesabaran, dan strategi yang tepat.

Pekan ini juga menjadi waktu yang baik untuk lebih mendekatkan diri pada aktivitas spiritual atau hal-hal yang mampu memberikan ketenangan batin.

Menjaga diri tetap produktif dan fokus pada hal-hal positif akan membantu Virgo melewati berbagai tantangan sekaligus mengurangi rasa stres yang mungkin muncul.

Berikut ramalan lengkap zodiak Virgo pada minggu ini 19-25 Juli 2026 yang dilansir dari Astroved.

1. Karier

Dalam dunia pekerjaan, Virgo diprediksi menghadapi beberapa hambatan yang membuat penyelesaian tugas menjadi lebih lambat.

Ada kemungkinan beberapa pekerjaan belum selesai sesuai target sehingga diperlukan strategi yang lebih efektif agar semuanya tetap berjalan sesuai rencana.

Ketelitian menjadi kunci utama selama pekan ini. Pastikan setiap pekerjaan diperiksa kembali sebelum diselesaikan agar terhindar dari kesalahan yang dapat menghambat hasil kerja.

Editor: Candra Mega Sari
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