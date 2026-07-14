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Kuswandi
Selasa, 14 Juli 2026 | 16.49 WIB

6 Shio yang Menarik Keberuntungan dan Kebahagiaan pada 14 Juli 2026, Karir Melejit, Kantong jadi Tebal!

ilustrasi shio hidup beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio hidup beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Enam shio akan menarik keberuntungan dan kebahagiaan pada 14 Juli 2026. Hari Selasa ini merupakan Hari Kehancuran Sapi Tanah pada tahun Kuda Api dan bulan Domba Kayu.

Hari Kehancuran biasanya mengungkap hal-hal yang memang tak ditakdirkan untuk bertahan lama, dan di situlah keberuntungan terbesar sering kali bermula.

Jika akhir-akhir ini ada sesuatu yang terasa membingungkan, hari ini kebenarannya tak mungkin diabaikan. Bagi zodiak-zodiak ini, kejelasan besar akan datang dan ini patut dirayakan. Hore.

Berikut 6 shio yang akan menarik keberuntungan dan kebahagiaan pada 14 Juli 2026:

1. Tikus

Jika kamu merasa selalu menjadi orang yang pertama kali menghubungi, inilah saatnya untuk berhenti. Aku terus merasa bahwa kamu bertanya-tanya apakah seseorang benar-benar menghargai kehadiranmu dalam hidupnya atau apakah kamu hanya sekadar orang yang praktis.

Pada hari Selasa, janganlah menjadi orang yang memecahkan keheningan yang canggung dan perhatikan apa yang terjadi.

Seseorang akan mengejutkanmu dengan datang sendiri, dan itulah jaminan yang kamu butuhkan. Mungkin kamu tidak perlu mencari orang baru setelah semua ini.

14 Juli mungkin menjadi hari di mana kamu menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari akhirnya melihat siapa yang memilihmu tanpa perlu diingatkan.

Editor: Kuswandi
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