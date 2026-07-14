Ramalan Shio Besok Selasa 14 Juli 2026: Naga, Ular, Kuda, Kambing

JawaPos.com – Untuk sementara, shio Naga hindari curhat kepada teman. Sedangkan shio Kuda fokuslah pada hal-hal praktis.

Berikut ini ramalan shio pada hari Selasa 14 Juli 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Naga - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Untuk sementara, hindari curhat kepada teman.

Minat Anda terhadap kegiatan kolaboratif meningkat pesat.