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Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 23.31 WIB

Ada Libra, Ini 5 Zodiak yang Diyakini Memiliki Sifat Kurang Terbuka dan Sering Berbohong

ilustrasi zodiak pembohong. (Sumber foto: Freepik) - Image

ilustrasi zodiak pembohong. (Sumber foto: Freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi, beberapa zodiak kerap dikaitkan dengan karakter tertentu, termasuk cara seseorang berkomunikasi dan menyampaikan informasi.

Ada zodiak yang disebut memiliki kecenderungan untuk menyembunyikan fakta, melebih-lebihkan cerita, atau mengubah suatu hal demi alasan tertentu.

Dorongan seperti ingin melindungi diri, mencari perhatian, atau mendapatkan keuntungan pribadi dipercaya dapat memengaruhi perilaku tersebut.

Mengutip English Jagran, berikut lima zodiak yang disebut-sebut paling sulit berkata jujur menurut astrologi. Apakah zodiak Anda termasuk?

1. Libra

Libra memiliki pesona dan diplomasi, yang terkadang digunakan untuk manipulasi.

Mereka dapat berbohong untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan sosial atau menghindari konflik.

Tuntutan akan keseimbangan dan keadilan dapat mendorong mereka untuk memutarbalikkan kebenaran agar tidak memihak atau mendapatkan persetujuan orang lain.

Kecenderungan melihat banyak sisi juga dapat membuat mereka sulit untuk bersikap tegas, yang mengarah pada ketidakjujuran karena kelalaian atau kesalahan.

2. Scorpio

Editor: Setyo Adi Nugroho
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