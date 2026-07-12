Ramalan Zodiak Leo 12 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini seharusnya menjadi hari yang menyenangkan bagi zodiak leo. Leo akan dipenuhi dengan kabar baik, kejutan menyenangkan, dan memiliki peluang pada hampir setiap tingkatan.

Kesempatan untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak juga mungkin akan menghampiri. Semua ini bisa benar-benar terwujud.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Minggu, 12 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Bersiaplah karena seorang kerabat mungkin akan memperkenalkan seseorang yang istimewa kepada zodiak leo. Terkait karir, tetaplah fokus pada pekerjaan agar leo mampu melewati hari ini dengan lancar.

Sementara itu, kini adalah waktunya leo kembali berolahraga untuk menenangkan pikiran dan menyehatkan badan. Terkait keuangan, manfaatkan kesempatan dinas di luar negeri dari perusahaan dengan sebaik-baiknya

Cinta Leo