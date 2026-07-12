Ramalan Zodiak Taurus 12 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)
JawaPos.com – Pikiran zodiak taurus sangat tajam, logis, dan objektif secara alami. Namun, kemungkinan besar pemikiran taurus dipengaruhi oleh perasaan pafa hari ini.
Hal ini adalah perkembangan positif, dimana menunjukkan bahwa intuisimu beroperasi pada tingkat tinggi. Jadi, jangan mencoba melawannya. Ini jelas hari untuk mengikuti kata hati daripada pikiran.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Minggu, 12 Juli 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus mungkin terkejut saat seseorang yang menarik memasuki hidup dan membuat taurus jatuh cinta. Terkait karir, cobalah menjaga semangat tim agar taurus dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi.
Sementara itu, luangkan waktu untuk fokus pada pernapasan yang akan menenangkan pikiran. Terkait keuangan, kabar dan keuntungan yang telah ditunggu-tunggu dari investasi di luar negeri akan segera datang.
Cinta Taurus
Taurus mungkin sering berasumsi bahwa tidak akan dapat menemukan pasangan lagi. Hari ini, taurus mungkin akan terkejut ketika seseorang yang menarik memasuki hidup.
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