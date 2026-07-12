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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 12 Juli 2026 | 12.45 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 12 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn mungkin akan dipenuhi dengan kegembiraan dan antusiasme. Hal ini membuat mereka mengambil beberapa tanggung jawab tambahan di tempat kerja, dan dapat menyelesaikan semua pekerjaan yang tertunda. 

Kemampuan Capricorn untuk melakukan banyak tugas sekaligus dan mencapai target, dapat membuat orang di sekitar terkesan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Minggu, 12 Juli 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Penampilan zodiak Capricorn perlu mengungkapkan perasaan kepada seseorang untuk mengetahui apakah perasaanmu berbalas. Terkait karir, gunakan taktik dan hindari emosi untuk memenangkan hati lawan.

Sementara itu, manfaatkan hari ini untuk mengencangkan tubuh serta fokus pada program latihan otot. Terkait keuangan, Capricorn harus memanfaatkan kesempatan yang berharga sebaik mungkin meskipun ada penundaan dalam kemajuan urusan bisnis.

Cinta Capricorn

Kemungkinan, Capricorn akan memberikan hati kepada seseorang yang istimewa karena jatuh cinta. Namun, beranilah mengungkapkan perasaanmu kepada orang tersebut dan cari tahu apakah perasaan itu berbalas. 

Jika orang yang Capricorn sukai tidak membalas, ini akan memperjelas semuanya sejak dini dan menyelamatkan Capricorn dari rasa sakit di kemudian hari.

Editor: Candra Mega Sari
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