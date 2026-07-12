Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 12 Juli 2026 | 12.15 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 12 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, mungkin ada ketegangan dalam hubungan zodiak Scorpio dengan orang terkasih atau teman dekat. Jangan membiarkan amarah atau emosi destruktif lainnya mengendalikanmu. 

Sebaliknya, ingatlah semua momen menyenangkan dan sadari betapa berartinya mereka. Mereka mungkin berharap Anda akan memulai proses rekonsiliasi. 

Untuk menghindari kekacauan, berpikirlah dengan matang sebelum memulai suatu tugas. Mungkin, Scorpio perlu menambahkan sedikit kehangatan pada hubungan dengan orang lain.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Minggu, 12 Juli 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio akan terkejut ketika bertemu dengan teman lama atau mantan pasangan. Terkait karir, waspadalah terhadap rekan kerja yang mungkin bekerja sama untuk melawan Scorpio. 

Sementara itu, kurangi kecemasan dan lakukan yoga, berjalan-jalan, atau jogging agar kesehatan membaik. Pada ranah keuangan, Scorpio akan mendapatkan keuntungan bisnis saat berinteraksi atau bergantung pada pasar luar negeri.

Cinta Scorpio

Hari ini mungkin membawa beberapa kejutan ketika Scorpio bertemu dengan teman lama atau mantan pasangan. Peristiwa tak terduga ini membuat Scorpio lengah, tetapi tetap membuat bahagia. 

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Capricorn Besok Minggu, 12 Juli 2026: Tetap Tenang, Keberuntungan Datang Saat Anda Sabar - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Minggu, 12 Juli 2026: Tetap Tenang, Keberuntungan Datang Saat Anda Sabar

Minggu, 12 Juli 2026 | 00.45 WIB

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Minggu, 12 Juli 2026: Saatnya Percaya Diri, Peluang Besar Menanti di Depan Mata - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Minggu, 12 Juli 2026: Saatnya Percaya Diri, Peluang Besar Menanti di Depan Mata

Minggu, 12 Juli 2026 | 00.40 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Minggu, 12 Juli 2026: Saatnya Berani Melangkah, Peluang Besar Menunggu - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Besok Minggu, 12 Juli 2026: Saatnya Berani Melangkah, Peluang Besar Menunggu

Minggu, 12 Juli 2026 | 00.30 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Prediksi Skor Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: Tembok Tebal La Roja Bakal Sulitkan Setan Merah!

8

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

9

Sepak Bola Indonesia Berduka, Tokoh Suporter Persebaya Surabaya Andie Peci Meninggal Dunia

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore