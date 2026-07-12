Mulai Besok 12 Juli 2026: 4 Shio Diprediksi Tertimpa Hoki dan Keberuntungan, Fase Hidup Bahagia Akan Dimulai!

Ilustrasi Shio Hoki dan Beruntung 12 Juli 2026. (freepik)

JawaPos.com - Ramalan shio Minggu, 12 Juli 2026, menjadi perhatian banyak orang yang ingin mengetahui bagaimana peruntungan mereka dalam urusan rezeki, karier, hingga kehidupan pribadi.

Menurut prediksi astrologi Tiongkok, setiap pergantian energi membawa peluang baru bagi shio tertentu.

Mulai besok, 12 Juli 2026 disebut ada empat shio yang diperkirakan memasuki fase penuh hoki dan keberuntungan setelah sebelumnya menghadapi berbagai tantangan.

Meski tidak dapat dijadikan patokan mutlak, prediksi ini sering dimaknai sebagai pengingat agar lebih peka terhadap peluang, berani mengambil keputusan yang tepat, dan tetap optimistis menghadapi perubahan hidup.

Memasuki pertengahan Juli 2026, energi positif diprediksi mulai mengalir lebih kuat kepada beberapa shio.

Peluang karier yang lebih baik, kondisi finansial yang membaik, hubungan yang semakin harmonis, hingga hadirnya kesempatan baru menjadi beberapa hal yang diperkirakan akan mewarnai perjalanan mereka.

Namun, keberuntungan tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa usaha yang sungguh-sungguh.

Oleh karena itu, siapa pun yang memperoleh prediksi baik tetap perlu bekerja keras, menjaga konsistensi, dan memanfaatkan setiap kesempatan dengan penuh tanggung jawab.

Dirangkum dari laman Your Tango, berikut empat shio yang diprediksi akan tertimpa hoki dan keberuntungan mulai Minggu, 12 Juli 2026.

1. Shio Naga Shio Naga diprediksi menjadi salah satu shio yang memperoleh energi paling positif pada 12 Juli 2026. Setelah melewati berbagai tantangan dalam beberapa waktu terakhir, Anda mulai merasakan perubahan yang membawa angin segar.

Dalam dunia pekerjaan, peluang untuk menunjukkan kemampuan semakin terbuka. Hasil kerja keras yang selama ini belum terlihat berpotensi mulai mendapatkan pengakuan dari atasan, rekan kerja, maupun mitra bisnis.

Di bidang keuangan, kondisi perlahan membaik. Kesempatan memperoleh tambahan penghasilan atau keuntungan dari proyek yang sedang dijalankan cukup terbuka, selama Anda tetap berhati-hati dalam mengelola setiap pemasukan.

Kehidupan pribadi pun terasa lebih tenang. Hubungan dengan pasangan, keluarga, maupun sahabat diperkirakan berjalan lebih harmonis sehingga memberikan dukungan emosional yang Anda butuhkan.