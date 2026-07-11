Ramalan Zodiak Libra 11 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak Libra mungkin merasa terhubung dengan orang-orang terkasih seperti keluarga. Berterima kasihlah kepada energi kosmik yang positif.
Hari ini, Libra ingin menghabiskan waktu bersama dan berpetualang. Jangan ragu untuk mengemas tas dan mengajak orang-orang terkasih untuk pergi bersama. Momen ini akan dikenang selamanya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Sabtu, 11 Juli 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak Libra mungkin akan tertarik kepada seseorang dalam situasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Terkait karir, tetaplah tenang dan jangan memaksakan pendapat meskipun Libra sedang tidak sependapat dengan atasan.
Sementara itu, berikan sedikit motivasi ekstra pada tubuh untuk bangun dan berolahraga. Terkait keuangan, Libra akan mengalami peningkatan jumlah pesanan dari luar negeri dan mendapatkan klien baru.
Cinta Libra
Kemungkinan, Libra akan bertemu seseorang yang menarik dalam situasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Jangan sampai kehilangan fokus sepenuhnya pada pekerjaan. Cobalah mencari tahu melalui rekan kerja lain, apakah seseorang yang Libra sukai juga sama tertariknya.
Karir Libra
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