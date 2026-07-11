Ramalan Zodiak Aquarius 11 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan



JawaPos.com - Zodiak Aquarius mungkin merasa frustrasi di paruh pertama hari ini, tetapi semuanya akan seimbang. Aquarius akan dapat mengatasi semua rintangan atau hambatan dengan tetap bersikap positif.

Ketekunan dan kesabaran Aquarius dapat memengaruhi orang-orang di sekitar, sehingga membuat Aquarius merasa puas di penghujung hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Sabtu, 11 Juli 2026.



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Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius perlu berbicara dan mendiskusikan kecurigaan yang dirasakan terhadap pasangan. Terkait karir, rumuskan beberapa strategi baru yang memungkinkan untuk menjalankan rencana dengan mudah.



Sementara itu, beristirahatlah saat Aquarius merasa lelah karena bekerja terlalu keras. Pada sisi keuangan, Aquarius harus memilih metode yang stabil saat berinvestasi dan menyelesaikan transaksi tersebut.

Cinta Aquarius

Percayalah pada instingmu hari ini. Jika curiga bahwa pasangan tidak jujur ​​kepadamu, ajak dia bicara empat mata dan diskusikan masalah ini secara pribadi. Jangan mencoba menghindar, apa pun yang Aquarius lakukan.