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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 29 Juni 2026 | 00.25 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok, Senin 29 Juni 2026: Intuisi Menguat, Kesempatan Besar Hadir dari Keputusan yang Tepat

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.Com - Memasuki awal pekan, Scorpio diperkirakan berada dalam fase yang mendorong perubahan dan pertumbuhan. 

Sebagai zodiak yang dikenal memiliki intuisi kuat, tekad tinggi, dan kemampuan membaca situasi dengan cermat, hari ini menjadi kesempatan untuk mengambil langkah yang selama ini sempat tertunda. 

Berbagai tantangan yang muncul justru dapat menjadi pintu menuju peluang yang lebih besar apabila dihadapi dengan sikap tenang dan penuh perhitungan.

Di sisi lain, Scorpio juga disarankan untuk tidak terlalu memendam semua persoalan sendirian. 

Berbagi pandangan dengan orang yang dipercaya dapat membantu menemukan sudut pandang baru sekaligus mengurangi beban pikiran. 

Secara umum, energi di awal pekan ini mendukung penyelesaian masalah, penguatan hubungan, serta perencanaan jangka panjang yang lebih matang. 

Sejumlah prediksi astrologi untuk pekan terakhir Juni 2026 juga menyoroti kemampuan Scorpio dalam membangun komunikasi, menyelesaikan persoalan lama, dan memperkuat hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Scorpio untuk Senin, 29 Juni 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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