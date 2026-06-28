Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 28 Juni 2026 | 17.23 WIB

Ramalan Zodiak Aries 28 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik)

JawaPos.com – Pikiran zodiak aries sedang dipenuhi tentang kehidupan, jiwa, dan spiritualitas akhir-akhir ini. Kecenderungan spiritual aries mungkin berkaitan dengan kehilangan yang baru-baru ini dialami atau ada hubungannya dengan peristiwa penting dalam hidup aries. 

Kecenderungan spiritual ini akan bermanfaat bagi aries. Hal ini akan membantu aries mendapatkan wawasan tentang hal-hal yang penting dan hal-hal yang dangkal.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Minggu, 28 Juni 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu memanfaatkan waktu yang baik ini untuk memberi dan menerima cinta dari pasangan. Terkait karir, ambil beberapa langkah yang diperlukan untuk mengembangkan jalur karir baru mulai hari ini.

Sementara itu, makanlah dengan baik dan lakukan olahraga ringan untuk meringankan gejala sakit perut. Terkait keuangan, tantangan di tempat kerja akan merangsang serta mendorong aries untuk mengajukan proposal yang akan membawa pengakuan.

Cinta Aries

Hari ini memiliki aspek romantis, jadi nikmatilah. Perselisihan akan sirna dan digantikan oleh keadaan saling menghargai, selama aries tidak membiarkan kesombongan merusak hubungan saat ini. 

Gunakan hari-hari yang baik ini untuk memberi dan menerima cinta sebagai balasannya. Jika lajang, aries harus tetap waspada karena mungkin ada seseorang yang mengagumi dari jauh.

Karir Aries

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 28 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 28 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 28 Juni 2026 | 17.22 WIB

Ramalan Zodiak Leo 28 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo 28 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 28 Juni 2026 | 17.20 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 28 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini 28 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 28 Juni 2026 | 17.18 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons - Image
1

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons

2

Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

4

Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang

5

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

6

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

7

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

8

Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore