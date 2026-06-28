Ramalan Zodiak Aries 28 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Pikiran zodiak aries sedang dipenuhi tentang kehidupan, jiwa, dan spiritualitas akhir-akhir ini. Kecenderungan spiritual aries mungkin berkaitan dengan kehilangan yang baru-baru ini dialami atau ada hubungannya dengan peristiwa penting dalam hidup aries.

Kecenderungan spiritual ini akan bermanfaat bagi aries. Hal ini akan membantu aries mendapatkan wawasan tentang hal-hal yang penting dan hal-hal yang dangkal.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Minggu, 28 Juni 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu memanfaatkan waktu yang baik ini untuk memberi dan menerima cinta dari pasangan. Terkait karir, ambil beberapa langkah yang diperlukan untuk mengembangkan jalur karir baru mulai hari ini.

Sementara itu, makanlah dengan baik dan lakukan olahraga ringan untuk meringankan gejala sakit perut. Terkait keuangan, tantangan di tempat kerja akan merangsang serta mendorong aries untuk mengajukan proposal yang akan membawa pengakuan.

Cinta Aries

Hari ini memiliki aspek romantis, jadi nikmatilah. Perselisihan akan sirna dan digantikan oleh keadaan saling menghargai, selama aries tidak membiarkan kesombongan merusak hubungan saat ini.

Gunakan hari-hari yang baik ini untuk memberi dan menerima cinta sebagai balasannya. Jika lajang, aries harus tetap waspada karena mungkin ada seseorang yang mengagumi dari jauh.