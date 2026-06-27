Ramalan Zodiak Capricorn 27 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)
JawaPos.com - Gangguan dan ketenangan mungkin menjauh dari zodiak capricorn. Meskipun ini bukan masa terbaik dalam hidup capricorn, tetapi ini akan berlalu dengan cepat. Jawabannya adalah capricorn perlu fokus pada satu masalah dalam satu waktu.
Jika itu tidak memungkinkan, mintalah dukungan dari orang-orang yang dipercayai. Abaikan saja masa-masa sulit, karena kesulitan muncul dan berlalu. Masa ini akan berlalu lebih cepat dari yang capricorn pikirkan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 27 Juni 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak capricorn perlu bersedia melakukan apa saja untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan. Terkait karir, keputusan untuk berganti pekerjaan akan meringankan ketegangan yang berkepanjangan di bidang profesional.
Sementara itu, jaga tingkat stres dan pola makan tetap sehat agar fungsi pencernaan capricorn kembali normal. Terkait keuangan, jangan membuat keputusan keuangan tergesa-gesa atau capricorn mungkin akan mengalami kerugian.
Cinta Capricorn
Hari ini, capricorn bersedia mencoba atau melakukan apa saja untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan. capricorn sangat yakin aman terlepas dari masalah di masa lalu dan siap untuk memulai babak baru. Sehingga, pasangan akan bersedia untuk memberi hubungan saat ini kesempatan kedua.
Karir Capricorn
Rencana untuk berganti pekerjaan kemungkinan besar akan membuahkan hasil. Hal ini akan meringankan ketegangan yang berkepanjangan di bidang profesional.
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