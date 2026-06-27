Ramalan Zodiak Gemini 27 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)
JawaPos.com - Intuisi zodiak gemini yang meningkat dapat mengarah pada percakapan dengan orang lain. Mereka yang akan takjub dengan wawasan gemini tentang pikiran, perasaan, dan keinginan.
Gemini juga mungkin merasa lebih ekspresif dari biasanya. Cobalah menyalurkan sebagian inspirasi itu ke dalam tulisan, berbicara, atau bentuk ekspresi diri lainnya. Membaca juga mungkin akan sangat berharga saat ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 27 Juni 2026.
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Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini dan pasangan perlu memecah kebosanan dan memberi sesuatu untuk dibicarakan kembali. Terkait karir, gemini akan menerima kabar baik mengenai lamaran pekerjaan yang diidam-idamkan hari ini.
Sementara itu, cobalah melepaskan stres pada siang hari atau sebelum tidur agar waktu tidur gemini tidak terganggu. Terkait keuangan, gemini perlu mengevaluasi dan mempertimbangkan opsi investasi yang berisiko dengan cermat.
Cinta Gemini
Hari ini, jangan biarkan dirimu dan pasangan berdiam diri. Keluar dan bersenang-senanglah. Lakukan sesuatu yang menyenangkan seperti mengikuti kelas dansa atau menonton film bersama. Hal ini akan benar-benar memecah kebosanan dan memberi kalian berdua sesuatu untuk dibicarakan kembali.
Karir Gemini
Jika baru-baru ini melamar pekerjaan yang diidam-idamkan, hari ini gemini akan menerima kabar baik. Pandangan positif sangat penting, bersamaan dengan kesiapan mental untuk mendapatkan tanggung jawab baru.
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