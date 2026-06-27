Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 27 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius selalu tertarik untuk mempelajari hal-hal baru, dan hal ini patut dipuji. Pengejaran yang sagitarius lakukan diluncurkan seperti anak panah dalam pencarian eksplorasi geografis, intelektual, dan spiritual.

Hari ini, sagitarius bisa mengharapkan kabar baik dari orang terkasih atau teman. Hari ini baik untuk bersikap optimis, karena emosi dan sikap positif sagitarius terkendali. Manfaatkan hari-hari yang merangsang emosi ini untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.

Gangguan dan ketenangan mungkin menjauh dari zodiak capricorn. Meskipun ini bukan masa terbaik dalam hidup capricorn, tetapi ini akan berlalu dengan cepat. Jawabannya adalah capricorn perlu fokus pada satu masalah dalam satu waktu.

Jika itu tidak memungkinkan, mintalah dukungan dari orang-orang yang dipercayai. Abaikan saja masa-masa sulit, karena kesulitan muncul dan berlalu. Masa ini akan berlalu lebih cepat dari yang capricorn pikirkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 27 Juni 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Hubungan dengan pasangan akan hangat, dan zodiak sagitarius menerima dukungan penuh dalam segala hal yang dilakukan. Terkait karir, pekerjaan baru saat ini akan mendorong sagitarius untuk memanfaatkan kreativitas dan ide-ide yang inovatif.

Sementara itu, sagitarius perlu mengubah kebiasaan makan dan gaya hidup demi kebaikan diri sendiri. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk merencanakan masa depan keuangan dengan bantuan profesional jika dibutuhkan.

Cinta Sagitarius