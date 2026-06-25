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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 25 Juni 2026 | 17.34 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 25 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

 

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi tantangan tersendiri bagi Capricorn untuk menjaga pikiran tetap positif dan tidak larut dalam kekhawatiran. Berbagai hal yang mengganggu konsentrasi berpotensi memengaruhi produktivitas jika tidak segera diatasi.

Meski ada beberapa hambatan yang muncul, Anda tetap dapat melewati hari dengan baik apabila mampu bersikap tenang dan lebih berhati-hati. Mengelola emosi serta menyusun prioritas dengan jelas akan membantu Capricorn menghadapi situasi yang ada.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Kamis (25/6), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, Capricorn perlu menyingkirkan pikiran negatif yang dapat memengaruhi suasana hati dan produktivitas. Sikap terlalu khawatir atau pesimistis justru dapat membuat pekerjaan dan aktivitas sehari-hari terasa lebih berat. Selain itu, Anda juga disarankan untuk lebih berhati-hati terhadap barang-barang pribadi atau benda berharga.

Cinta Capricorn

Kehidupan asmara mungkin diwarnai oleh perasaan yang kurang nyaman terhadap pasangan. Ada beberapa hal yang mengganjal pikiran dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila dipendam terlalu lama.

Mengungkapkan perasaan secara jujur dan tenang akan menjadi langkah terbaik. Komunikasi yang terbuka dapat membantu Anda dan pasangan menemukan solusi serta memperkuat hubungan.

Karier Capricorn

Dalam pekerjaan, ada kemungkinan muncul perbedaan pendapat dengan rekan kerja. Situasi ini dapat memengaruhi kelancaran pekerjaan dan membuat Anda merasa tertekan.

Beberapa tugas mungkin tidak selesai sesuai target waktu yang diharapkan, sehingga menimbulkan kekhawatiran. Tetaplah fokus dan atur prioritas pekerjaan dengan baik agar tekanan yang dirasakan tidak semakin besar.

Kesehatan Capricorn

Kondisi kesehatan memerlukan perhatian lebih, terutama yang berkaitan dengan sistem pencernaan dan kesehatan mata. Pola makan yang kurang teratur atau kelelahan dapat menjadi pemicunya.

Pastikan Anda mengonsumsi makanan sehat, mencukupi kebutuhan cairan, dan memberikan waktu istirahat yang cukup. Mengurangi waktu menatap layar secara berlebihan juga dapat membantu menjaga kesehatan mata.

Editor: Kuswandi
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