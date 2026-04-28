Ramalan Zodiak Capricorn 23 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak capricorn (freepik)
JawaPos.com - Zodiak capricorn harus menjaga suasana hati yang ringan dan pikiran yang tenang hari ini. Jangan biarkan rintangan kecil memengaruhi atau menguasai emosimu.
Masalah hari ini akan berubah menjadi peluang pada esok hari. Pertahankan fokus pada gambaran besar dan nikmati banyak aspek positif yang terjadi dalam hidup.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Selasa, 23 Juni 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak capricorn perlu menyampaikan keinginan dengan jelas kepada pasangan agar terhindar dari kesalahpahaman. Terkait karir, bersiaplah karena sumber bisnis baru atau proyek baru bisa datang secara tidak terduga.
Sementara itu, selesaikan masalah yang menimbulkan stres dan capricorn akan melihat manfaatnya pada kesehatan. Terkait keuangan, jangan membuat keputusan keuangan tergesa-gesa atau capricorn mungkin akan mengalami kerugian.
Cinta Capricorn
Ketegangan mungkin akan terasa dalam hubungan capricorn hari ini. Hal ini akan membuat capricorn merasa bahwa hubungan asmara saat ini tidak seperti yang diharapkan.
Capricorn dan pasangan mungkin sedikit kurang harmonis. Luangkan waktu untuk membicarakan semuanya dan pastikan menyampaikan keinginanmu dengan jelas agar terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu.
Karir Capricorn
Sebuah proyek baru akan segera dimulai dan hari ini akan menjadi menarik bagi capricorn. Bersiaplah menghadapi hal-hal tak terduga, karena sumber bisnis baru atau proyek baru bisa datang secara tidak terduga.
Sebaiknya capricorn mengejar opsi ini, setidaknya untuk menyelidiki manfaatnya dan mendapatkan beberapa kontak baru. Ini bisa membuahkan hasil bagi capricorn di masa depan.
Kesehatan Capricorn
Cobalah untuk tidak mudah marah hari ini, karena peningkatan stres dapat kembali menghantui atau membahayakan capricorn secara fisik. Jika mencoba menyembunyikan stres dari orang-orang di sekitar, kemungkinan besar capricorn akan terus-menerus mengalami ketegangan dalam pikiran dan tubuh.
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