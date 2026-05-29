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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 23 Juni 2026 | 07.12 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 23 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius merasa sangat sibuk dan sedikit kewalahan. Momen transisi ini kemungkinan akan membuat sagitarius merasa bingung.

Namun, hasil positif dari skenario ini akan mengarah pada peluang baru yang akan memperluas cakrawala sagitarius. Hari ini, hadapi tantangan apa pun betapapun sulitnya hal tersebut.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Selasa, 23 Juni 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Sebaiknya zodiak sagitarius tidak terlibat dalam pertengkaran dengan pasangan dengan ekstra hati-hati saat berkata-kata. Terkait karir, hari ini baik untuk memikirkan berbagai ide dalam memulai dan menjalin aliansi bisnis baru.

Sementara itu, lakukan aktivitas yang disukai dan habiskan waktu bersama orang-orang terkasih jika sagitarius tengah berjuang melawan kesedihan. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk merencanakan masa depan keuangan dengan bantuan profesional jika dibutuhkan.

Cinta Sagitarius

Jika sudah menikah, cobalah untuk tidak terlibat dalam pertengkaran yang tidak perlu dengan pasangan. Perselisihan kecil diindikasikan pada saat ini, jadi sagitarius harus ekstra hati-hati dengan apa yang dikatakan. 

Jangan memulai pertengkaran tanpa alasan, karena sagitarius hanya akan menyesalinya nanti. Jika bertengkar, sagitarius perlu menyelesaikan masalah dan memberi waktu agar luka sembuh.

Karir Sagitarius

Hari ini, sagitarius memiliki berbagai ide tentang memulai bisnis sendiri. Ini adalah hari yang baik untuk menjalin aliansi bisnis baru. Namun, sagitarius sebaiknya berkonsultasi dengan profesional mengenai aspek logistik dalam memulai bisnis. 

Jika mengambil beberapa saran strategis dan tepat waktu sekarang, sagitarius kemungkinan akan melihat keuntungan dalam waktu singkat.

Kesehatan Sagitarius

Hari ini, sagitarius sedang berjuang melawan sedikit depresi dan kesulitan menyelesaikan berbagai hal. Penting untuk mengidentifikasi apakah ini fase ringan dan sementara, atau masalah yang lebih besar. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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