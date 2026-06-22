5 Shio Ini Doanya Sering Terkabulkan, Buah dari Kedekatannya dengan Sang Pencipta

JawaPos.com - Doa merupakan bagian penting dalam kehidupan spiritual karena menjadi sarana bagi seseorang untuk menyampaikan harapan, keinginan, dan rasa syukur kepada Tuhan.

Meski demikian, terkabulnya sebuah doa tidak hanya bergantung pada harapan semata, tetapi juga membutuhkan usaha, kesabaran, dan ketekunan dalam menjalani prosesnya.

Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki hubungan spiritual yang kuat dan sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam mewujudkan harapan atau tujuan hidup mereka.

Mengutip Naurakom, terdapat lima shio yang dikenal memiliki kekuatan spiritual tinggi sehingga doanya dipercaya lebih mudah terkabul. Apakah shio Anda termasuk di antaranya?

1. Kerbau

Shio Kerbau selalu teguh dan kuad dalam menghadapi tantangan.

Mereka memanjatkan harapannya dengan sungguh-sungguh dipadukan kerja keras dan jujur sehingga doanya bisa terkabul.

Ini pun tidak didominasi sepenuhnya oleh keberuntungan semata namun juga karena usahanya sendiri.

2. Ular