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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 20 Juni 2026 | 13.45 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 20 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak Virgo mungkin akan menghadapi beberapa hambatan emosional hari ini. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kejujuran di pihak Virgo. Oleh karena itu, pastikan Virgo selalu berpegang teguh pada kebenaran. 

Energi yang kuat dan mendesak dapat menantang ego. Jangan heran jika kekuatan ini sarat dengan muatan emosional. Konflik cenderung terjadi jika Virgo tidak jujur ​​tentang perasaan sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Sabtu, 20 Juni 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Suasana romantis yang sedang merasa membuat zodiak Virgo menjadi sangat dekat dengan seorang teman. Terkait karir, jaga energi tetap tinggi untuk mendukung perusahaan meraih kesuksesan.

Sementara itu, teruslah bersikap positif karena hal itu akan memberikan dampak yang baik pada kesehatan. Terkait keuangan, Virgo beruntung karena transaksi properti yang dilakukan akan memberikan keuntungan finansial yang besar.

Cinta Virgo

Hari ini, suasana romantis sedang terasa sehingga Virgo akan menjadi sangat dekat dengan seorang teman. Virgo mungkin terkejut melihat bahwa uluran tangan yang diberikan, memicu perasaan romantis. 

Namun, Virgo mungkin juga merasakan hal yang sama. Cobalah menjelajahi kemungkinan ini untuk melihat kemana arah hubungan tersebut.

Karir Virgo

Editor: Candra Mega Sari
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