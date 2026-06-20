Ramalan Zodiak Gemini 20 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Perdebatan yang telah lama terjadi akan mencapai titik klimaks, zodiak Gemini. Jangan heran jika pertentangan sengit muncul hari ini. Kemungkinan besar, ini adalah akibat dari perbuatan Gemini sendiri.



Siklus kemarahan mencapai titik kritis, dan karakter keras kepala Gemini berbenturan dengan kekuatan. Cobalah untuk tidak terlalu serius. Hidup seharusnya menyenangkan. Tujuanmu adalah untuk bahagia.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 20 Juni 2026.



Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Ketegangan dalam hubungan akan mereda jika zodiak Gemini berkomunikasi secara terbuka dan jujur ​​dengan pasangan. Terkait karir, energi dan motivasi yang tinggi memungkinkan Gemini menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu.

Sementara itu, jagalah kesehatan dengan mempertahankan kesehatan yang baik dan mencegah penyakit. Terkait keuangan, masalah baru-baru ini mengenai hambatan transaksi tanah atau investasi properti akan segera terselesaikan.



Cinta Gemini

Jika ada ketegangan yang kurang nyaman dengan pasangan, masalah dan ketegangan tersebut akan mereda dan suasana romantis kembali terasa. Teruslah berkomunikasi secara terbuka dan jujur ​​dengan pasangan. Setelahnya, tingkat stres Gemini akan menurun dan kehangatan kembali ke tingkat normal.



Karir Gemini